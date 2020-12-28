كورونا ينتحر.. أستاذ طب أطفال يؤكد: المرحلة الحالية هي مرحلة انتهاء الفيروس

قال الدكتور محمد نبيل طه، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، تعليقا على ظاهرة انتشار الموجة الثانية لكورونا بشكل كبير بين الأطفال، إن المرحلة الحالية شديدة الخطورة، ومعدل انتشار "كورونا" مرتفع جدا، ومن الملاحظ إصابة عدد كبير من الأطفال.





وأضاف الدكتور محمد نبيل طه، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المرحلة الراهنة هي مرحلة انتهاء فيروس كورونا، نظرا لأن معدل انتشار كورونا ارتفع بشكل كبير، معقبا: "كورونا بتنتحر".





في سياق آخر، أكد المسؤول عن اختبارات فيروس كورونا في البيت الأبيض، بريت جيروير، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تجعل مرض «كوفيد - 19» أكثر قابلية للانتقال من شخص إلى آخر، قد لا تتطابق مع اللقاحات التي يتم طرحها بالفعل.





ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن المسؤول البارز في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي قوله لبرنامج "فوكس نيوز صنداي": إنه "لا يوجد لدينا دليل يشير إلى أن اللقاح لن يكون فعالًا، ولا نعتقد ذلك".





وأضاف جبروير: "بعبارة أخرى، نعتقد بالفعل أن اللقاح سيكون فعالًا ضد هذا النوع (السلالة)".





وقال المسؤول الأمريكي البارز إن الولايات ستحدد في نهاية الأمر من سيكون التالي في طابور المنتظرين للحصول على اللقاح، بعد العاملين في قطاع الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين.





وحث جبروير على عودة الأطفال إلى المدارس حتى قبل أن يحصلوا على اللقاح، مشيرا إلى أن الدراسات مازالت جارية للتأكد من سلامة اللقاح بالنسبة للأطفال.