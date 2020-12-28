مصر تحقق أعلى معدل سياحي منذ أزمة كورونا

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، ان ازمة جائحة كورونا عالمية ، وتضرر منها بشدة القطاع السياحي العالمي ، وهناك عدة إجراءات مصرية لتقليل حجم خسائرها .





أكدت شلبي فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن مصر حققت أعلى معدل زيارات سائحين السبت الماضي ، منذ استئناف الحركة السياحية خلال فترة فيروس كورونا ، ويؤكد ذلك أن مقصدنا فى غاية الاهمية لكافة السائحين ، خاصة البحر الاحمر وجنوب سيناء .





أوضحت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة ، أن الحكومة تدعم استمرار حركة الجذب السياحي وذلك عبر عدة اليات ، أبرزها تشجيع السياحة بمنح تأشيرات اضطرارية لدول شنجن و انجلترا و امريكا ، ومبادرة تشجيع السياحة المحلية ، بالإضافة الى دعم العاملين بالقطاع و تأجيلات سداد بعض الرسوم الحكومية .





وحول اليات العمل فى ظل أزمة كورونا أفادت أن وزارة السياحة والآثار ، تدرس بعض المقاصد السياحية لوضعها على المسار الامن ، لترويجها فى الدول المصدرة للسياحة الى مصر ، كنمط جاذب للسياحة .





وحول الاسواق السياحية التى نعمل معها لاستقبال السائحين ، اشارات الى اوكرانيا وبيلاروسيا وبلجيكا وكازاخستان وسويسرا وبولندا ورومانيا ، حيث نستقبل سائحيها فى كافة مقاصدنا السياحية .





أفادت أن حملة مصر الدولية ستركز على 9 أسواق ، ستعلن باللغات الخاصة حيث سيكون أبرزها السوق العربي وروسيا وامريكا بالاضافة الى دول الاتحاد الاوروبي .



