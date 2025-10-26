تحدث الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة برنامج "أبواب الخير" بإذاعة راديو مصر، عن أهمية عبادة الصبر، مؤكدًا على أنها من أجمل العبادات التي يمكن أن نمارسها.

وعن عبادة الصبر، أوجزها عمرو الليثي في: «الصبر على الابتلاء دون معرفة سببه أو حله.. الصبر على الدعاء دون معرفة متى سيتحقق.. الصبر على المرض دون معرفة متى سيتم الشفاء منه.. الصبر على الرزق دون معرفة متى سيأتي».

وعن نتائج الصبر، أردف عمرو الليثي: «نتيجتها تكون مبشرة وعظيمة وجليلة.. الله يجعلنا من الصابرين».

وحول تأخر الأمنيات، قال عمرو الليثي: «عندما نتأخر الأمنيات، قد يكون ذلك لأن الله يريد استبدال أسباب بأسباب أخرى.. قد يغلق الله بابًا ويفتح أبوابًا أخرى.. قد يمنع الله عنا شيء ليعطينا شيء آخر، ويحرم ليرضي».

وعن الرضا، قال عمرو الليثي: «يجب أن نكون راضين بما قسمه الله لنا، وكأننا نملك كل شيء.. كل ما يكتبه الله لنا هو ألطف وأجمل وأعظم الأشياء».

واختتم عمرو الليثي: «يجب أن نتحلى بالصبر والرضا، ونثق في حكمة الله وقدرته».