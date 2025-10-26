قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يحدث في الزمالك .. ميركاتو يناير والسوبر يحسمان مصير فيريرا وجون إدوارد
إحباط في إسرائيل.. وأمريكا: لا تعاقبوا حماس
مدبولي: النصر للبترول تواصل تطوير مصافيها التاريخية لتعزيز الأمن الطاقوي
أحمد كجوك: 4 أولويات مالية ترسم المسار الجديد للاقتصاد المصري
الصين تشيد بدور مصر في إفريقيا والعالم العربي وتوسع استثماراتها بقيمة 7 مليارات دولار
ميناءا بورسعيد والإسكندرية يتصدران أفريقيا في تصنيف أفضل 100 ميناء عالمي
سفير أوزبكستان بالقاهرة: المتحف المصري الكبير هدية للعلماء ومحبي الثقافة في العالم
اندلاع حريق ضخم نتيجة انفجار أحد التوربينات في موقع نفطي بالبرجسية بالعراق
رئيس الوزراء يفتتح تشغيل وحدة استرجاع الغازات بالنصر للبترول في السويس
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة "زاد العزة" الـ 58
روسيا تعلن نجاح اختبار أول صاروخ بمحرك نووي في العالم
باكستان وإيران تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل التجارة الحدودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد غياب 5 سنوات.. الليلة ياسر فرج يكشف أصعب مأساة عاشها في «واحد من الناس»|صور

حلقة ياسر فرج
حلقة ياسر فرج
سعيد فراج

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد علي شاشة الحياة ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان ياسر فرج في أول ظهور إعلامي له بعد غياب 5 سنوات.

 حلقة ياسر فرج

تفاصيل حلقة ياسر فرج:

يكشف ياسر فرج عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية وأصعب مأساة عاشها مع أولاده بعد رحيل زوجته.

ويتحدث عن لحظات الألم والفراق بعد رحيل زوجته التي كانت تعاني من مرض السرطان، وكيف كان بجوارها لمدة خمس سنوات.

يعبر عن معاناته وأولاده بعد رحيلها، واللحظات الأخيرة والأيام الأخيرة في حياتها.

يذكر أنه كان يتمنى أن تسامحه على أي شيء أغضبها، وأنه كان منفصلًا عنها وعاد إليها بعد علمه بمرضها.

ياسر فرج أولاده:

ويتحدث عن أولاده الثلاثة من زوجته الراحلة ومدى حزنهم عليها، خاصة أنهم صغار السن.
يؤكد أنه لم يضعف ولم يستسلم، وكان قويًا أمامها وأمام أولاده.

يذكر أنه كان بجوارها في لحظاتها الأخيرة، وكانت نسبة النجاة قليلة، وكانت وصيتها الأخيرة ان يخلي باله علي أولاده وعلي والدتها وعلي نفسه .

ياسر فرج غياب زملائه:

ويعبر عن صدمته لعدم تواصل زملائه معه أثناء أزمة مرض ووفاة زوجته.

يذكر أن هذا الغياب كان صدمة له، حيث لم يسأل عليه أحد ولم يقف بجانبه في محنته.

ياسر فرج مشاركة الأولاد:

وتشهد الحلقة مفاجأة مشاركة أولاده في الجزء الأخير، وشكرهم له على ما قدمه لهم وما تحمله من أجلهم.

ويُذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على شاشة قناة الحياة.

ياسر فرج الفنان ياسر فرج عمرو الليثي الاعلامي عمرو الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

ترشيحاتنا

الدعاء

ماذا نقول عند الأذان للصلوات؟ ردد هذه الكلمات

احترام الكبير

الأزهر للفتوى: احترام الكبير أمر ديني وقيمة مجتمعية أصيلة

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر للمدينة الجامعية للطالبات

رئيس جامعة الأزهر في جولة ليلية مفاجئة لمدينة الطالبات للاطمئنان على بناته

بالصور

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد