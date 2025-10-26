مدبولي: قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مستشفي دار صحة المرأة والطفل بالسويس، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث كان في استقباله كل من الدكتور/ هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور/ أحمد شفيق، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس، والدكتور/ محمود فتحي، مدير عام مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، مُشيراً إلى أن هناك متابعة دورية من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجهود تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، كما أن هناك توجيهاً دائماً من فخامته باستمرار وتكثيف العمل لتطوير هذه المنظومة للوصول بالخدمات الصحية لجميع المحافظات لتحسين صحة المواطن المصري.

وأشار الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى أن القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوى، كما أن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري، وهو ما يجري العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل جميع المواطنين.



وفي مستهل التفقد، استعرض الدكتور/ خالد عبدالغفار، مؤشرات منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية حتي سبتمبر 2025، مُشيراً إلى أن المنظومة شملت 280 منشأة مسجلة ومعتمدة بمعايير الاعتماد القومية وعدد 2 مستشفى معتمدة دولياً وعدد 2 مستشفى خضراء باعتراف دولي، مُضيفاً أنه تم تقديم إجمالي 82 مليون و893 ألفا و549 خدمة، وبلغ عدد خدمات طب الأسرة 48 مليونا و387 ألفا و 154 خدمة، لافتاً إلى أنه تم إجراء عدد 787662 عملية جراحية منها 174744 عملية جراحية متقدمة وذات مهارة، كما بلغ متوسط نسبة رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة 86%.



وأوضح الدكتور/ خالد عبدالغفار، التوزيع الجغرافي للمنشآت العلاجية التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس، مُشيراً إلى أنها تضم عدد 4 مستشفيات وعدد 5 مراكز وعدد 20 وحدة صحية، فضلاً عن مجمع اللجان الطبية التخصصية.



وأضاف أن مؤشرات المنشآت العلاجية بفرع الهيئة بالسويس حتي سبتمبر 2025، شمل تقديم إجمالي 3 ملايين و155 ألفا و179 خدمة، وبلغ عدد خدمات طب الأسرة المقدمة مليونا و 15 ألفا و148 خدمة، كما تم إجراء عدد 14272 عملية جراحية منها عدد 2996 عملية جراحية متقدمة بنسبة 20.9%.



وأوضح الدكتور/ هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن عدد المنشآت المسجلة والمعتمدة بمعايير الاعتماد القومية في المنظومة بالسويس بلغ 28 منشأة، كما تم تسجيل عدد 545676 مواطنا ومواطنة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بنسبة 73% من سكان المحافظة، وزيادة نسبة أسرة الرعاية بمستشفيات الفرع بنسبة 22% عن بدء تشغيل المنظومة لتصل إلى 141 سريراً، فضلاً عن إضافة خدمات علاجية مستحدثة تشمل وحدة سكتة دماغية، وجراحات القلب المفتوح، وقساطر القلب المتقدمة، وزراعة قوقعة الأذن، وخدمة أمراض دم الأطفال، ومناظير الشعب الهوائية، ومناظير الصدر الصلبة، ومناظير الجهاز الهضمي للبعد الثالث، والجراحات الميكروسكوبية للغرف الخلفية في العين، والمناظير الجراحية لعمليات النساء، إلى جانب استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مناظير القولون، وعلاج الجلطات الدماغية الحادثة باستخدام القسطرة المخية، لافتاً إلى تقديم خدمات العلاج البيولوجي والكيماوي لعدد 408 حالات بإجمالي 3675 جلسة.



وخلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه لأقسام المستشفي، أوضح الدكتور/ أحمد شفيق، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس، أن المستشفى تقدم خدماتها العلاجية الخاصة بصحة الأم والطفل، وقد تم تصميم البنية التحتية للمستشفى طبقاً لمتطلبات التحول الرقمي في ضوء أهداف رؤية مصر 2023، وهي مسجلة ومعتمدة بمعايير الاعتماد القومية منذ يوليو 2025، مُشيراً إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمستشفى بدأت في ديسمبر 2019، وتم الانتهاء منها في ديسمبر 2024، بتكلفة تزيد على 870.5 مليون جنيه، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمستشفى اعتباراً من يناير 2025.

وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، لقسم الرعاية المركزة للكبار، حرص رئيس الوزراء على اجراء حوار ودي مع احدى السيدات من متلقيات العلاج بالقسم، للإطمئان على حالتها الصحية والتأكد من تلقيها العلاج والرعاية الصحية بجودة عالية، مُستفسراً عن سبب دخولها للمستشفي، حيث أوضحت أنها أجرت عملية ولادة قيصرية باحدى العيادات الخاصة اسفرت عن حدوث التهاب، وأنها تتلقي بروتوكولا علاجيا متقدما في المستشفى حالياً.



وخلال تفقد قسم الرعاية المركزة للأطفال، أكد الدكتور/ محمود فتحي، مدير عام مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس، أن المستشفى تضم عدد 112 سريراً، كما تضم أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والنساء والتوليد، والقلب، والرعاية المركزة، والرعاية المركزة للأطفال المبتسرين بطاقة 8 محاضن، والتخدير، والأطفال، والكلي، والأشعة، بالإضافة إلى بنك الدم والمعامل، وصيدلية مركزية تضم صيدلية طوارئ وصيدلية داخلي وصيدلية للعمليات وصيدلية للخارجي، فضلاً عن العيادات الخارجية متعددة التخصصات.

وأشار الدكتور/ خالد عبدالغفار، إلى أنه يتم دعم المستشفى بعدد من الأطباء من المحافظات المحيطة بمحافظة السويس عند الحاجة، مٌضيفاً أنه يتم تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية، وهناك "تابلت" لمتابعة كل حالة على حدة متصل بأنظمة المستشفى.

وفي هذه الأثناء، استمع رئيس الوزراء، إلى شرح من الأطباء بالقسم لبروتوكول المتابعة الذي يتم تنفيذه للأطفال في الحضانات، خاصةً علاج مشكلات التنفس والانخفاض الكبير في الوزن لحديثي الولادة.

وأدار رئيس الوزراء حواراً مع أم طفلة تتلقي العلاج بقسم الرعاية المركزة للأطفال، مُستفسراً عن حالتها وتكلفة العلاج، حيث أجابت الأم أن الطفلة بعمر 3 أشهر وتعاني من التهاب رئوي، وقد تم تقديم كل الرعاية الطبية اللازمة لها، ولم تدفع غير رسوم فقط هي 482 جنيهاً، وباقي مصاريف العلاج تحملتها الهيئة العامة للرعاية الصحية.



وأشار مدير عام مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس، إلى أن إجمالي الخدمات المقدمة بالمستشفى بلغت 117 ألفاً و600 خدمة، وعدد 1499 عملية جراحية منها 207 عمليات جراحية متقدمة، مُضيفاً أن المستشفى تضم أيضاً وحدة غسيل كلوي بطاقة 18 ماكينة قدمت 5837 جلسة غسيل كلوي، وعدد 6 غرف عمليات لجراحات النساء والتوليد وطب الأطفال، كما تقدم المستشفى خدمة صرف الأجهزة التعويضية حيث تم صرف عدد 181 جهازا تعويضيا، لافتاً إلى أنه يستهدف إضافة خدمات وحدة التصوير النسائي، والتلقيح الصناعي، والغسيل الكلوي للأطفال.

وفي ختام تفقده، التقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع عدد من الأطباء والعاملين بالمستشفي.