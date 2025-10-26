أكد السفير سوريش ك. ريدي سفير الهند لدى مصر، أن المتحف المصري الكبير يعد معلما ثقافيا عالميا وإنجازا تاريخيا يتوج جهود مصر في صون تراثها.
وقال السفير ريدى- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/- إن أهمية المتحف، المقرر إقامة حفل افتتاحه، /السبت/ المقبل، تمتد إلى ما هو أبعد من الجوانب المعمارية أو السياحية، إذ يرسخ معيارا جديدا في صون التراث والحفاظ على الثقافة.
وأعرب سفير الهند، عن التهنئة لشعب مصر- بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير- على هذا الإنجاز التاريخي الذي يمثل محطة بارزة في مسيرة صون الهوية والحضارة المصرية.
سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
