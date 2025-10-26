سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي

أكد السفير سوريش ك. ريدي سفير الهند لدى مصر، أن المتحف المصري الكبير يعد معلما ثقافيا عالميا وإنجازا تاريخيا يتوج جهود مصر في صون تراثها.

وقال السفير ريدى- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/- إن أهمية المتحف، المقرر إقامة حفل افتتاحه، /السبت/ المقبل، تمتد إلى ما هو أبعد من الجوانب المعمارية أو السياحية، إذ يرسخ معيارا جديدا في صون التراث والحفاظ على الثقافة.

وأعرب سفير الهند، عن التهنئة لشعب مصر- بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير- على هذا الإنجاز التاريخي الذي يمثل محطة بارزة في مسيرة صون الهوية والحضارة المصرية.

