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سيارات

مواصفات بي واي دي byd tang في السعودية ..صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بي واي دي byd tang
بي واي دي byd tang 2020
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اشرف عطية
طرحت شركة "بي واي دي"، سيارتها بي واي دي byd tang في السعودية بـ 7 مقاعد و محرك تيربو 2000 سي سي 203 أحصنة وعزم 320 نيوتن.متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات. 

تستهلك بي واي دي byd tang حوالي 12.8 كم/لتر بخزان وقود 68 لتر و متاحة بتبريد وتسخين المقاعد الأمامية و نظام الذاكرة لمقعد السائق مع تحكم يدوي 6 اتجاهات/أوتوماتيكي 8 اتجاهات.

تعمل byd tang بنظام دفع أمامي وفتح وإغلاق الصندوق الخلفي بحركة القدم وفتحة سقف كهربائية أو بانوراما وجنوط ألومنيوم مقاس 18 أو 20 بوصة و شاشة عدادات ومعلومات 8 بوصة.

السيارة byd tang متاحة بإصدار كهربائي ببطارية بليد الجديدة من بي واي دي والتي تتناسب مع أعلى معايير الأمان الخاصة بالسيارات الكهربائية، مع تقليل حجم البطارية بنسبة 50% حتي لا تأخذ حيز كبير من السيارة .

تأتي بي واي دي byd tang 2020 بنسختين الأولى 600 وتعمل بنظام الدفع الأمامي، والثانية 600D والتي تعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات، وجهز كلى الإصدارين ببطارية قدرتها 82.8 وات في الساعة . 

تحتوي بي واي دي byd tang 2020 على محركين كهربائيين بدلًا من محرك واحد، ويمكن للنسخة 600D التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدره 4.4 ثانية، بينما يمكن للنسخة الأخرى التسارع إلى 100 كم/ساعة في زمن قدره 8.5 ثانية و هي ارقام جيدا بالنسبة لحجم السيارة.

مواصفات بي واي دي byd tang في السعودية ..صور
مواصفات بي واي دي byd tang في السعودية ..صور
مواصفات بي واي دي byd tang في السعودية ..صور
مواصفات بي واي دي byd tang في السعودية ..صور
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