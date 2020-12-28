وزيرة الصحة تكشف عن 3 محافظات يمثلون 60٪ من إجمالي الإصابات.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أننا نعمل على توقع أعداد الإصابات بكورونا، مؤكدة أن قطاع الطب الوقائي أصبح له ترصد كبير للحالات المصابة.



وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية لفضائية العربية، أن هناك ما يقرب من ١٧ ألفا من الشباب والفتيات يعملون في الرصد، مشيرة إلى أنهم يحددون أكثر المناطق التي بها إصابات.



وتابعت وزيرة الصحة أن محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية تمثل أكثر من ٦٠% من حالات الإصابة على مستوى محافظات مصر.



وأشارت زايد إلى أن الزيادة في الإصابات كانت متوقعة وجار احتوائها.



وقالت وزيرة الصحة إننا أولينا ملف الصحة العامة اهتماما كبيرا منذ أن تولينا المسئولية.