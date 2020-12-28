ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة تكشف عن 3 محافظات يمثلون 60٪ من إجمالي الإصابات.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:06 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
محمود محسن
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أننا نعمل على توقع أعداد الإصابات بكورونا، مؤكدة أن قطاع الطب الوقائي أصبح له ترصد كبير للحالات المصابة.

وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية لفضائية العربية، أن هناك ما يقرب من ١٧ ألفا من الشباب والفتيات يعملون في الرصد، مشيرة إلى أنهم يحددون أكثر المناطق التي بها إصابات.

وتابعت وزيرة الصحة أن محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية تمثل أكثر من ٦٠% من حالات الإصابة على مستوى محافظات مصر.

وأشارت زايد إلى أن الزيادة في الإصابات كانت متوقعة وجار احتوائها.

وقالت وزيرة الصحة إننا أولينا ملف الصحة العامة اهتماما كبيرا منذ أن تولينا المسئولية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. تعرف عليها

وزيرة الصحة: القاهرة والإسكندرية تتصدران قائمة المحافظات الأعلى إصابة بكورونا.. فيديو

الصحة: القاهرة والإسكندرية والجيزة أكثر المحافظات إصابة بكورونا

وزيرة الصحة: 101 مستشفى تستقبل مصابي كورونا على مستوى الجمهورية

وزيرة الصحة: تسلمنا 2400 فيال جديد من لقاحات كورونا لبدء حقن المتطوعين

مستجدات الوضع الوبائي لـ كورونا.. وزيرة الصحة: 100 مستشفى تستقبل المصابين على مستوى الجمهورية.. الجالسون فى المنازل أكثر عرضة للإصابة.. والكمامة سلاح فعال لمواجهة الفيروس

ترشيحاتنا

رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

الإزالة والحبس.. عقوبات مغلظة لمخالفة اشتراطات البناء الجديدة

وزيرة الصحة تكشف عن 3 محافظات يمثلون 60٪ من إجمالي الإصابات.. فيديو

حالة سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ مجدي صبحي بعد إصابته بفيروس كورونا

للمرة الأولى في التاريخ.. تركي آل الشيخ: عرض مسرحية "بودي جارد" على منصة شاهد VIP

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الزمالك يفوز على سموحة 2-0 ويحتل المركز الثاني في الدوري.. فيديو

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

قاتل مأجور يعدم سيدة في وضح النهار أثناء سيرها بالشارع

قرار عاجل من الإمارات بشأن التأشيرات السياحية

وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

"سجن الجن".. بئر غامضة موجودة في دولة عربية عجز العالم عن استكشافها.. تفاصيل

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمهات تعرف كل شيء.. فتاة تذهل الملايين بحيلة ذكية لنزع شريط الأسعار عن المشتريات| فيديو

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها

البداية فى الشعب الهوائية .. علامات في العين تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة