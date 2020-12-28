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في ذكرى مقتل النقراشي .. الإخوان الإرهابية تاريخ حافل من الاغتيالات .. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:07 م
جماعة الإخوان في
جماعة الإخوان في الأربعينات
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إبراهيم القادري
قال عمرو فاروق الباحث في شئون الجماعات الإرهابية ، إن رئيس وزراء مصر سابقا محمود فهمي النقراشي هو أول من أصدر قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين وجاء هذا القرار بعد انتهاج جماعة الإخوان للعنف .

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن قرار حل جماعة الاخوان  صدر يوم 8 ديسمبر سنة 1948 وبعدها بـ20 يوم تم اغتيال النقراشي باشا علي يد عناصر من الجماعة الارهابية لافتا إلى أن جميع الاعمال التي تمت في الاربعينات هي ترجمة حقيقية لأفكار حسن البنا .

واوضح فاروق ، أن جماعة الاخوان الارهابية تاريخها ملىء بالعنف المسلح منذ الأربعينات وهذا يترجم أفكار حسن البنا خصوصا ان حسن البنا له مجموعة من المقالات التي كتبت خصيصا للنظام الخاص والذي يشرح فيه كيفية استغلال العنف وما حدث في الفترة التي حكم فيها الإخوان هو امتداد لأفكار حسن البنا .
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