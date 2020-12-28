في ذكرى مقتل النقراشي .. الإخوان الإرهابية تاريخ حافل من الاغتيالات .. فيديو

قال عمرو فاروق الباحث في شئون الجماعات الإرهابية ، إن رئيس وزراء مصر سابقا محمود فهمي النقراشي هو أول من أصدر قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين وجاء هذا القرار بعد انتهاج جماعة الإخوان للعنف . الإخوانالإخوان





وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن قرار حل جماعة الاخوان صدر يوم 8 ديسمبر سنة 1948 وبعدها بـ20 يوم تم اغتيال النقراشي باشا علي يد عناصر من الجماعة الارهابية لافتا إلى أن جميع الاعمال التي تمت في الاربعينات هي ترجمة حقيقية لأفكار حسن البنا .



