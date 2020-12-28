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رياضة

ديسمبر شهر مواجهات العميد والأهلي.. 5 لقاءات جمعت بين حسام حسن والمارد الأحمر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:29 م
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
يحل فريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ضيفا على نظيره الأهلي مساء اليوم باستاد السلام ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 -2021".

وأصبح شهر ديسمبر هو موعد مواجهة حسام حسن مع النادي الأهلي خلال الأندية التي تولي قيادتها وجاءت كالآتي:

الثامن من ديسمبر في عام 2019 تمكن حسام حسن من مواجهة أول قمة بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، خلال توليه القيادة الفنية لإبناء القلعة البيضاء ليحسم التعادل السلبي اللقاء.

وتجدد لقاء القمة أيضا في 30 ديسمبر عام 2010 ليحسم التعادل السلبي أيضا من جديد المباراة خلال تواجد حسام حسن.

وفي عام 2014 تحديدا يوم 24 ديسمبر حقق نادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق فوزا ساحقا على النادي الأهلي بنتيجة 4-1"  ليقود حسام حسن زعيم الثغر لتحقيق أكبر انتصار في تاريخه بالدوري المصري خلال مواجهاته بالمارد الأحمر.

ورد الأهلي على حسام حسن بالانتصار عليه في السادس عشر من ديسمبر لعام 2016 بهزيمة النادي المصري بثلاثية بمنافسات الدوري المصري.

وأخيرا شهدت منافسات نصف نهائي كأس مصر مطلع ديسمبر الجاري لعام 2020 هزيمة الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على الرغم من تقدم زعيم الثغر في تلك المباراة ولكن لم يحالفهم الحظ.

ويأمل حسام حسن في تحقيق الفوز على النادي الأهلي في مباراة اليوم في ظل تدعيم صفوف زعيم الثغر بصفقات على أعلى مستوى من أجل تحقيق البطولات والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية للدوري المصري لهذا الموسم.
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