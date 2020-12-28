شريف في الهجوم.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري ‏

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد «الأهلي we السلام» ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: أكرم توفيق وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وحمدي فتحي.
خط الهجوم: محمد شريف.
ويجلس على دكة البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد سليمان وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير.