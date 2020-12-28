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رياضة

شريف في الهجوم.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري ‏

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول ومحمد هاني.‏
خط الوسط: أكرم توفيق وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وحمدي فتحي.‏
خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومروان محسن ‏ووليد سليمان وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير.

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