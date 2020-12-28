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أخبار العالم

العدل الأمريكية تستأنف على قرار محكمة يحظر القيود المفروضة على تيك توك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:32 م
تيك توك
تيك توك
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على صالح
استأنفت وزارة العدل الأمريكية أمر محكمة صادر في 7 ديسمبر يحظر القيود المفروضة على منصة التواصل الاجتماعي TikTok من قبل وزارة التجارة. 

إذا دخلت إجراءات وزارة التجارة حيز التنفيذ كنتيجة للاستئناف، فسيتم حظر تنزيل تطبيق استضافة الفيديو القصير الشهير، المملوك لشركة اسيان بيت دانس، واستخدامه في الولايات المتحدة.

وكان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، كارل نيكولز، آخر من أعاد تأكيد الحظر على القيود المفروضة على منصة وسائل التواصل الاجتماعي الآسيوية، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.
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