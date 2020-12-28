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محافظات

وكيل زراعة الفيوم يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:46 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قاد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بناحية مقابر التوفيقية السليين بمركز سنورس.

وكانت بلاغات  وردت الى وكيل الوزارة بوجود تعدي على الأراضي الزراعية بالسيليين .

وعلى الفور توجه إلى مكان الإزالة وكلف جهاز حماية الأراضي بالمديرية بالتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية والوحدة المحليه وتم تنفيذ الإزالة فوريه في المهد .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بوقف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص وإزالة التعديات في المهد على الأراض الزراعية وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك في الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد.

ووجه وكيل وزارة الزراعة إدارة حماية الأراضي بمتابعة الإزالة الفورية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، والوحدة المحلية والتشديد على ضرورة التنفيذ لمنع التعديات على الرقعة الزراعية.

وفي سياق ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ  ازالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية بناحية الحادقة على مساخة 1 قيراط  و3 قيراط بناحية العزب .


وذلك بحضور هانى الروبى رئيس الوحدة المحلية بالعزب والمهندس سيد احمد محمود رئيس قسم حماية الأراضى بالأدارة الزراعية والمهندس جمال عبد الحليم رئيس قسم التعديات بالإدارة الزراعية والمهندس عبد العليم عبد العزيز مدير الجمعية الزراعية بالحادقة والمهندس زين العابدين حسين والمهندس رمضان قناوى مشرف الجمعية الزراعية بالحادقة والمهندس خالد رجب مدير الجمعية الزراعية بالعزب  والمهندس محمد حسان والمهندس خالد محمود بالوحدة المحلية بالعزب

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله تعدي علي طريق مصر الفيوم علي مساحه ١٢سهم  ،  بحضور رئيس الوحده المحلية بجرفس والمهندس خالد فتحي رئيس الحمايه بالمركز والمهندس سيد عنتر وكيل الإداره والمهندس محمد تمام

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازاله اليوم مركز طاميه عدد 3 حالات على مساحه 1 قيراط و 12 سهم حالتان بجمعيه فانوس وحاله بجمعيه دار السلام  وذلك بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حمايه الاراضى ومدير الجمعيه المهندس فرج و محمد خيرالله نائب رئيس الوحده المحليه بدار السلام و نسرين رئيس الوحده المحليه بفانوس.

وكيل زراعة الفيوم يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
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