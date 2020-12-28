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محافظات

تخصيص طابق في مستشفى الأطفال التخصصي ببنها لعلاج مصابي كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:22 م
مستشفى الأطفال التخصصي
مستشفى الأطفال التخصصي ببنها
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إبراهيم الهوارى
أكد مصدر مسؤول بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها أنه تم تخصيص الدور الأول الإداري بالمستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا وعلاجهم. 

وقال المصدر ان الطابق المخصص سيكون فيه مكان للفرز وآخر للعزل وباقي الطوابق للحالات العادية في حالة تزايد أعداد الإصابات على أن تزيد السعة حسب الحاجة. 

وأشار المصدر إلى أنه تم استقبال حالة واحدة لطفل مشتبه في إصابته بالفيروس يخضع حاليا للفحوصات الطبية. 

كانت مديرية الصحة والسكان في القليوبية أعلنت تخصيص 13 مستشفى على مستوى المحافظة بخلاف 5 مستشفيات أخرى غير تابعة لمديرية الصحة بالقليوبية استعدت للموجه الثانية من كورونا.

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