"جودة" رئيسا و"شكري ومصطفي" نائبين لشعبة الأقمشة والمنسوجات بغرفة القاهرة

اختارت الجمعية العمومية لشعبة تجار الأقمشة والمنسوجات بغرفة القاهرة التجارية، مجلس إدارة الشعبة وذلك خلال جلسة الإجراءات التي عقدتها اليوم الاثنين لتشكيل مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها.

وجاء اختيار مجلس إدارة الشعبة بالتزكية وتم اختيار هيئة مكتب الشعبة بالتزكية أيضا حيث جاء سمير عوض عبدالله جودة رئيسا ورامي شكري وحمزة مصطفي نائبان أول وثان وفيكتور عوض عبدالله جودة سكرتيرا عاما للشعبة.









وأكد مجلس إدارة الشعبة عقب التشكيل أهمية هذا القطاع وما قد يضيفه لمصر من قيمة مضافة محليا وعالميا خاصة أن الشعبة ستسعي إلي وضع استراتيجية عمل لرفعها إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي تتضمن أهداف تنشيط هذا القطاع علي المستوي المحلي فضلا السعي إلى إيجاد سبل جديدة لفتح أسواق تصديرية جديدة تفيد الصناعة المصرية خاصة أن صناعتنا تتميز بها بلدنا علي مر العصور.





وقالوا إنه سيتم بلورة كافة الأفكار والرؤي لمجلس إدارة الشعبة فيما يتهلق بمتطلبات السوق المحلي وفيما يتعلق بالتصدير ومناقشتها ثم الخروج بورقة عمل تتضمن استراتيجية الشعبة علي المدي القريب والبعيد ورفعها رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال الأيام القادمة.





جاء ذلك في الوقت الذي أبدى أعضاء الشعبة ارتياحهم لتشكيل مجلس إدارة هذه الشعبة لتكون المتحدث الرسمي عن هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج الاهتمام به فعليا لأنه يمثل أحد الصناعات المصرية العريقة وفي ظل الدعم الكبير من المهندس إبراهيم العربي لكافة الشعب التجارية لإحياء الصناعات المصرية في الأنشطة المختلفة مشددين علي ضرورة الاستفادة من مساندته والسعي للنهوض بهذا القطاع المهم.