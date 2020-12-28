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اقتصاد

ارتفاع جديد كبير.. أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:39 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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مايكل عياد
شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-12-2020 في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم، ارتفاعا كبيرا مقارنة بـ أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام الحالي.

وقفز سعر جرام الذهب بنحو 3 جنيهات جديدة، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21  وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21
سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 819 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا 936 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21: 819 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18: 702 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 546 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24
بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24: 29,110 جنيه بارتفاع 7 جنيهات

سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم: 6,552 جنيه

سعر كيلو الذهب عيار 24
بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24: 936,000 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم
وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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