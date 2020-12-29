بينها 2211 مخالفة تجاوز سرعة .. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5449 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2211 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 246 مخالفة السير بدون تراخيص، و 23 مخالفة موقف عشوائى، و 39 مخالفة شروط التراخيص.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.