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حوادث

بينها 2211 مخالفة تجاوز سرعة .. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5449 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2211 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و246 مخالفة السير بدون تراخيص، و23 مخالفة موقف عشوائى، و39 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 

يأتى ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
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