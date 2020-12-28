لا تشغلني.. ماجد المصري يتحدث لـ صدى البلد عن منافسة الدراما التركية

حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «صدى البلد» الإخباري؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية - مسلسل «الوجه الآخر» - الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.





لإنتاج الدرامي المصري لم يقم بالتطوير كي ينافس الدراما التركية، ولكن لأن هناك مبدعين وكتاب كبار للدراما المصرية، مؤكدًا تميز الدراما التركية أيضًا، وأضاف معلقًا: «إحنا بنشتغل وبس».





وحول كواليس مسلسل «الوجه الآخر» قال ماجد المصري، إن فريق العمل كله كان متعاونا مع المخرج سميح النقاش الذي كان بمثابة قائد متعاون جدًا، ومدير التصوير شريف النمر صنع صورة متميزة للمسلسل، والسيناريست فداء الشندويلي قدم سيناريو وحوارا جيدا جدًا، بالإضافة إلى الدور الكبير للإنتاج في المسلسل الذي وفر كل شيء، علاوة على العمل المميز امهندس الديكور أمين عبد العاطي، والمنتج الفني يحيى ممدوح.





وأوضح ماجد المصري، أن كواليس مسلسل «الوجه الآخر» جاءت هادئة وبعيدة عن المشاكل والغيرة، سوى الغيرة الفنية بمنتهى الشرف والشياكة، مؤكدًا أنه لم يتدخل في السيناريو لزيادة مساحة دوره في العمل رغم أنه المؤلف، لأن مبدأ الغيرة نفسه لم يكن موجودا في العمل، منوهًا إلى أنه لا ينتقد التدخل في كتابة السيناريو.





ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف: ماجد المصري، وسيناريو وحوار: فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

وتحدث ماجد المصري، عن التطور الكبير في الدراما المصرية الطويلة الـ 45 حلقة، لاسيما بعد مسلسله الأخير «الوجه الآخر»، مؤكدًا أن ا