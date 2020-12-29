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تعليم

استمرارا لجهودها.. جامعة عين شمس توفر خطوط وباقات إنترنت لطلابها استعدادا للامتحانات

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:44 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
استمرارًا لجهود جامعة عين شمس في دعم طلابها، وحرصًا على تنفيذ خطة التعليم الهجين بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، قامت جامعة عين شمس برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بالتعاون مع شركتي فودافون وأورانج العاملتان في مجال الاتصالات بتوفير "خط طالب جامعة عين شمس"، والذي يتيح للطالب اختيار شركة المحمول المناسبة له أو التي لها تغطية اتصال جيدة بالنسبة له، بحيث سيحصل الطالب على باقات إنترنت بأسعار مخفضة ومدعومة بنسبة كبيرة تتجاوز 50% من قيمتها الأصلية في السوق.


يأتي ذلك قبيل الاستعداد لموسم الامتحانات وبما يضمن إتاحة الفرصة للطلاب لأداء ما قد يُدرج من امتحانات إلكترونية بسهولة ويسر، فضلًا عن تيسير عملية التعلم والدخول على المنصات التعليمية وتحصيل المعلومات من خلال المناهج الإلكترونية بما يتماشى مع الظروف التي فرضتها الجائحة العالمية.

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس، نجحت في إبرام تعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتوفير خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع خطة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة، أن جامعة عين شمس من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة العالمية، لافتًا الى أن هذا التعاون غير المسبوق مع أحد أكبر الشركات العاملة في مجال الاتصالات من شأنه التيسير على الطلاب في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية سواء كيفية تحميل والحصول على المناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الاتصال بالإنترنت وكذلك الدخول على مختلف المنصات التعليمية وحضور المحاضرات أونلاين أو الامتحان عن بعد.

وأوضح أن الخدمات التي ستوفرها الشركة المصرية للاتصالات والمدعومة من الجامعة، يستفيد منها الطلاب الأكثر احتياجًا والذين تشملهم مظلة التكافل الاجتماعي من الجامعة، حيث سيتم توفير خطوط الإنترنت وباقات محمول لـ7200 طالب وطالبة يمثلون شريحة الطلاب الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

ومن المقرر أن يتم توزيع الخطوط على الطلاب من خلال منافذ الشركة التي ستتواجد بمختلف الأحرم الجامعية خلال الأسبوع الجاري لتوزيع "خط طالب جامعة عين شمس"، وبذلك يضمن الطلاب الحصول على خدمات مدعمة طوال مدة العام الدراسي كاملًا، بما يسهم في تيسير عملية التعلم بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

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