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رغم استقرار الأجواء.. شاهد| الأرصاد تحذر قائدى السيارات من الشبورة المائية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
الارصاد
الارصاد
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ريهام فيكتور
قال دكتور محمود شاهين ، مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد ، إن الأجواء مستقرة بشكل كبير على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية ، منوهًا إلى أن الشبورة المائية تظهر فى الصباح الباكر ، وهى علامة من علامات الاستقرار الجوى .

وأضاف " شاهين " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن الشبورة المائية تعمل على انخفاض مستوى الرؤية على الطرق وخاصة بمداخل ومخارج القاهرة ومدن القناة والصعيد.

وأشار إلى أن هناك كثافات كبيرة من الشبورة تستمر معنا على الأقل ، خلال 72 ساعة القادمة، نتيجة لحالة الاستقرار الجوى. 

ووجه قائدى الطرق بتوخى أقصى درجات الحذر أثناء السير على الطرق  واتباع  القواعد العامة للمرور أثناء القيادة ، مؤكدًا أنه يفضل عبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم على الطرق .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة،  وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 21 والصغرى 11.
- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 12.
- مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 12.
- بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 14.
- دمياط: العظمى 21 والصغرى 13.
- الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 12.
- السويس: العظمى 22 والصغرى 12.
- العريش: العظمى 22 والصغرى 11.
- طابا: العظمى 23 والصغرى 14.
- سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 4
- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 16.
- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 15.
- الفيوم: العظمى 21 والصغرى 8.
- بني سويف: العظمى 21 والصغرى 8.
-أسيوط: العظمى 23 والصغرى 8
-الأقصر العظمى 26 والصغرى 11 
-أسوان: العظمى 26 والصغرى 12 
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