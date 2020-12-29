رغم استقرار الأجواء.. شاهد| الأرصاد تحذر قائدى السيارات من الشبورة المائية

قال دكتور محمود شاهين ، مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد ، إن الأجواء مستقرة بشكل كبير على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية ، منوهًا إلى أن الشبورة المائية تظهر فى الصباح الباكر ، وهى علامة من علامات الاستقرار الجوى .





وأضاف " شاهين " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن الشبورة المائية تعمل على انخفاض مستوى الرؤية على الطرق وخاصة بمداخل ومخارج القاهرة ومدن القناة والصعيد.





وأشار إلى أن هناك كثافات كبيرة من الشبورة تستمر معنا على الأقل ، خلال 72 ساعة القادمة، نتيجة لحالة الاستقرار الجوى.





ووجه قائدى الطرق بتوخى أقصى درجات الحذر أثناء السير على الطرق واتباع القواعد العامة للمرور أثناء القيادة ، مؤكدًا أنه يفضل عبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم على الطرق .



