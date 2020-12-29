لطيفة: صباح الخير والتفاؤل بنهاية 2020

ودّعت الفنانة التونسية لطيفة 2020 خاصة مع اقتراب نهايته بسبب الأحداث التي شهدها العالم وانتشار وباء كورونا.

يذكر ان ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.





وأعلنت الفنانة لطيفة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، وذكرت أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.



