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فن

لطيفة: صباح الخير والتفاؤل بنهاية 2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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منار نور
ودّعت الفنانة التونسية لطيفة 2020 خاصة مع اقتراب نهايته بسبب الأحداث التي شهدها العالم وانتشار وباء كورونا. 

وغرد لطيفه عبر حسابها الشخصي تويتر: "صباح الخير والتفاؤل بنهاية 2020 قولووووو يااااااارب".

يذكر ان ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.    

وأعلنت الفنانة لطيفة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، وذكرت أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبري، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبي اللي مدوخني منين ما أروح، مافيش في الدنيا دي زي حبيبي، قلبي أنا داب في هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجباني ومجنني معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنة بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلي ورد ومحضرلي فطار، زى البيبي، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشاني يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".

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