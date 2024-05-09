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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير علاقات دولية: الولايات المتحدة بدأت تشعر بخطورة نتنياهو

صدى البلد

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إنه من المتوقع أن تكون نتيجة مفاوضات الهدنة وقف نزيف الدم الفلسطيني، لأن طبيعة تحرك المفاوضات في القاهرة تختلف عن المفاوضات السابقة، خاصة مع تراجع الدعم الأمريكي بعض الشىء وإعلان البنتاجون عن تراجع دعمها وإمداد إسرائيل بأسلحة معينة.

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وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة بدأت تشعر بخطر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخطر التسويف في حل القضية الفلسطينية وقتل الأبرياء في غزة دون سبب، حيث تجاوز عدد الشهداء أكثر من 35 ألف شهيد، وتم تدمير أكثر من 80% من قطاع غزة.

 

وأشار إلى أن الوضع في غزة خطير فيما يتعلق بالغذاء والمستشفيات وبقاء الإنسانية وكل ذلك نتيجة لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
 

نتنياهو أمريكا إسرائيل الاحتلال اخبار التوك شو

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