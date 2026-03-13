مجدي يعقوب يزور دار رعاية أطفال بحضور نبيلة مكرم .. شاهد

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، أمين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صورا للبروفيسور سير مجدي يعقوب، خلال زيارته فى دار رعاية أطفال .



وكتبت نبيلة مكرم عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"واخد من وقته علشان يجاوب على أسئلتهم، فى دور الرعاية المتميز والمتخصص فى تربيتهم وتعليمهم، بعد ما إتسابوا ومحدش عايزهم ".

واضافت :"ملك القلوب فى حوار مفتوح مع القلوب الصغيرة بيشجعهم على مواجهة مستقبلهم، وبيطمنهم إن مافيش حاجة مستحيلة طالما الإيمان موجود فى قلوبهم".



وكان قد وجه السير مجدي يعقوب ، جراح القلب العالمي، مجموعة من الرسائل الهامة خلال لقائه مع القائمين على مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.



وقال مجدي يعقوب في كلمة له بمناسبة استعراض انجازات 2025 ، إن روح أسوان بلابد ان تكون متواجدة معاناً كفريق عمل في كل مكان .، سواء في طريقة حضورنا، شغلنا، أو حتى في تعاملنا مع بعض كل يوم .



كما تحدث فريق عمل مجدي يعقوب عن المشوار الذي تم قطعه في تقديم الخدمات للمواطنين والنجاح الكبير ، وكذلك عن استراتيجية المرحلة المقبلة وتحقيق المزيد من النجاحات بروح الفريق بتفاني وإخلاص تام