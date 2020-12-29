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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق البر الغربي والشرقي لجسر ترعة المريوطية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال رصف طريق البر الغربي لجسر ترعة المريوطية بحي الهرم، والبالغ طوله 3 كم، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

وشدد المحافظ خلال المتابعة الميدانية للأعمال، على إنشاء بالوعات صرف للأمطار، بالطريق وعلى الجانبين مع سرعة الانتهاء من كل أعمال تحويلات المرافق المتبقية، ببعض القطاعات بالطريق لاستكمال الرصف والتطوير وفقا للجدول الزمنى المحدد للأعمال.

كما حرص محافظ الجيزة، على متابعة أعمال استكمال رصف ووضع الطبقة الرابطة بالبر الشرقى لجسر ترعة المريوطية، والتى تم تنفيذها بدءًا من الطريق الدائرى، وحتى شارع الأهرام بطول 3 كم ومتوسط عرض 20 م،  وذلك فى إطار قيام محافظة الجيزة، بتنفيذ رؤية حضارية بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة لتطوير محاور الحركة الرئيسية، وشبكة الطرق لحل الاختناقات المرورية التى تعانى منها عددًا من القطاعات.

كما تابع المحافظ، نسب تتفيذ أعمال رصف وتطوير شارع عثمان أحمد عثمان بحى الطالبية والمؤدي الى البر الشرقي لطريق المريوطية، مؤكدا إجراء تنسيق مروري عام للطريق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور نظرا لوجود كثافة فى الحركة المرورية من والى الطريق ووجود يوترن مواجه للشارع إلى جانب أنه سوف يشهد تزايدا في الاستخدام خاصة بعد أعمال التطوير وربطه مع طريق المريوطية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم.

ويذكر أنه جار إنشاء الكوبري الرابط بين محور الرئيس محمد انور السادات (ترسا سابقا) ومحور اللبينى المؤدي لطريق المنصورية والذى سيساهم فى نقل الحركة المرورية دون إحداث أى إعاقات مرورية بمنطقة المريوطية وحتى يمكن الانتهاء من المحور وتشغيله فى المسافة من محور ترعة الزمر حتى طريق المنصورية وبطول حوالى 6 كم ليكون بديلًا لشارع الهرم.

وقال راشد، في تصريحات سابقة، إن المحافظة تسعى جاهدة للانتهاء من الأعمال بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال شهرين على الأكثر ليكون إضافة لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة.
محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق البر الغربي والشرقي لجسر ترعة المريوطية
محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق البر الغربي والشرقي لجسر ترعة المريوطية
محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق البر الغربي والشرقي لجسر ترعة المريوطية
محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق البر الغربي والشرقي لجسر ترعة المريوطية
محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق البر الغربي والشرقي لجسر ترعة المريوطية
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