لافروف لـ أوغلو: لابد من إعادة الوضع إلى طبيعته شرقي المتوسط.. والأخير يراوغ

عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط.





وفقا لوسائل الإعلام الروسية، شدد لافروف على أهمية إعادة الوضع إلى طبيعته شرقي المتوسط، ومؤكدا على أن حل الأزمة الليبية لابد أن بمشاركة جميع الأطراف.





ومن جانبه، زعم وزير الخارجية التركي أن أنقرة تطمح لتحقيق السلام في ليبيا ولكن الجيش الوطني هناك لا يميل إلى هذا الخيار، على حد قوله.





كما ادعى أوغلو أن تركيا تدعم التسوية السياسية في سوريا.





وأكد وزير الخارجية التركي أن العلاقات مع روسيا ليست بديلة عن حلف الناتو أو الولايات المتحدة، مشيدا بازدهار العلاقات بين أنقرة وموسكو في عام 2020.



