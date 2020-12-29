صحة شمال سيناء تسجل ٥ إصابات جديدة بفيروس كورونا

مديرية الصحة بمحافظة



وأشار إلى أن نقطة الفحص الطبي بكمين الميدان تواصل مهام عملها لفحص المسافرين الوافدين لمدينة العريش من فيروس كورونا.



وفي نفس السياق واصلت مديرية الصحة بالمحافظة ، تنفيذ ندواتها بالمدارس لمواجهة كورونا تحت عنوان: «اعرف عدوك»، .وأكد الدكتور حاسم حمدى، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى بالمحافظة، أهمية الندوات في القاء الضوء على مخاطر وأضرار كورونا وتحذير المواطنين منها.. خاصة الشباب والعاملين وباقى الفئات من المواطنين، وبالتزامن مع انتشار الموجة الثانية للفيروس.



وأشار إلى تم توزيع المثقفين الصحيين في مختلف المواقع والأماكن المستهدفة للتوعية بكورونا، والإعلان عن خطر الموجة الثانية، والقاء الضوء على خطة الدولة والجهات المعنية في مواجهتها والتحذير منها، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.



أضاف فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، إن طواقم التثقيف والإعلام الصحى موزعة على المدارس والعديد من الجهات لتكثيف التوعية في مواجهة كورونا، وحث المواطنين على تشديد الاجراءات في مواهة الموجة الثانية من الفيروس.



حيث يتم التوعيه بأهمية صحة الإنسان والمخاطر التي تواجهه تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا وأمراض الشتاء والأمراض المعدية، وحثه على ضرورة الحفاظ على صحته في مواجهة الأمراض، واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية ونشر عدد من النصائح والإرشادات الطبية التي يجب التمسك بها للحفاظ علي صحة المواطن.



كما تواصل فرق مكافحة القوارض والحشرات التابعة لمديرية الصحة في شمال سيناء «وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا بالعريش» الطب الوقائي تنفيذ خطتها الشهرية، تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة.

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