دعاء العام الجديد 2021 مكتوب ومستجاب

دعاء العام الجديد 2021

اللهم اجعله عام جبر دون فقد ولا خيبة، ولا كسر ولا ضعف، وارفع عنا كل بلاء، واكتبنا من السعداء.

دعاء العام الجديد 2021

3)هذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت اللهم إني أسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.

اللهم في بداية هذا العام نسألك من فيض رحمتك وواسع كرمك، ألا تترك بيننا مريضًا إلا شفيته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا محرومًا إلا أعطيته، ولا مديونًا إلا قضيت دينه، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا مكروبًا إلا وقد فرجت عنه.

اللهم إنه عام جديد مأمور بأمرك يا من تقول للشيء كن فيكون، اجعله عام فرح وسعادة، لا عناء ولا فقد ولا شقاء.

أفضل دعاء للعام الجديد 2021



أفضل دعاء دخول العام الجديد 2021







أدعية العام الجديد للحبيب

ربي احفظ لي حبيبي فإني أخشى عليه من ضرر يمسه فيمسني اضعافه.

اللهم أني أستودعتك إياه في كل حين ف احفظه لي يالله كل سنة وانت طيب ياغالي. يارب في كل سنة احفظ لي حبيبي وأمان قلبي اللهم ياخير الحافظين احفظ لي هذه النعمة واطل في عمره وكل سنة وانت حبيبي.

اللهم مع بداية السنة الجديدة احفظ لي “الاسم” حبيبي قوتي سندي أميري جميلي قرة عيني أملي حياتي وكل شي حلو ف حياتي يارب وكل سنة وانت بخير حبيبي. في بداية السنة الجديدة اللهم احفظ لي من هو بعيد عن عيني، اللهم اني استودعتك حبيبي وكل عام وانت طيب.

أفضل أدعية للعام الجديد 2021



أفضل أدعية لإستقبال العام الجديد 2021







5) اللهم أرزقنا بالأصدقاء الوافين مع بداية العام الجديد وأبعد عن أصدقاء السوء والمصالح والمرضى النفسيين أنك على ذلك قدير.

6) اللهم إني مقبلة على عام جديد ومرحلة جديدة وعمر جديد ف كف عني أذى الدنيا يا الله وسخر لي الأرض ومن عليها و وفقني بتوفيقك وقدم لي الخير. سنه جديده من عمري أعانقها اليوم

7) اللهم إني استودعك عاما مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و بارك لي في عامي الجديد و اجعل القادم من حياتي أجمل.

8) اللّهُمّ قرّبني فيه إلى مرضاتك ، وجنّبني فيه من سخطك ونقماتك ، و وفّقني فيه لقراءة آياتك ، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

1) اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله .2) ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .3) اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .4) اللهُم إنا نستودعك سنة… [مضت من عمرنا]… بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا .1. اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.2. اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.3. في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.4. وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.5. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.6. اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة1) يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.2) اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.3) مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.4) اللهم بداية للأيام الجميلة.5) اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.6) اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.7) ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.8) اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.9) اللهم ارزقنا الصحة والعافية.10) اللهم الفرح الذي لا نهاية له.11) اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.1) اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا ألم عام جديد بدون فقدان أهلي وأحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من أحب.2) اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.3) اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.4) اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.