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أخبار العالم

بعد ظهور إصابات بـ كورونا.. إغلاق مكتب ضمان طرابلس في لبنان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:16 م
مكتب طرابلس الاجتماعي
مكتب طرابلس الاجتماعي
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شيماء مصطفى
قررت السلطات اللبنانية، إغلاق مكتب طرابلس الإقليمي للضمان الاجتماعي، اعتبارًا من صباح غدٍ، الأربعاء، بعد ثبوت إصابة عدد من العاملين به بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، أنه بعدما تبين إصابة عدد من العاملين في مكتب طرابلس الإقليمي بفيروس كورونا، وبناءً على توصيات اللجنة المكلفة متابعة وتتبع انتشار وباء كورونا في مديريات ومكاتب الصندوق، تقرر إغلاق مكتب طرابلس الإقليمي اعتبارا من صباح غدٍ، الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم استئناف العمل في المكتب صباح الاثنين المقبل، وذلك على ضوء نتائج الفحوصات التي سوف تجرى لباقي العاملين.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، أكد أن عدد الأسرة في لبنان سيزيد في القريب العاجل إلى 100 سرير، 60 في المستشفيات الخاصة و40 في المستشفيات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أصدر دياب تحذيرا شديد اللهجة بعد زيادة إصابات كورونا، نقله موقع "لبنان ديبت" حيث قال: "ذاهبون إلى الإقفال إذا زادت نسب الإصابات بكورونا وعدم الالتزام".

وأشار إلى أن يوم الاثنين المقبل، ستحدد السلطات القرار خشية الدخول في النموذج الإيطالي.

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