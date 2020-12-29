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مستشار الرئيس للصحة: خطة تدريجية لفتح مستشفيات وأماكن عزل وفق كل مرحلة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:37 م
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
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هاني حسين
قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه تم إعداد خطة تدريجية لفتح مستشفيات أو أماكن عزل في كل مرحلة.

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تستقبل الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، "تنسيق تام بإضافة مستشفيات وأسرة جديدة وفق كل مرحلة ونحن نمتلك الخبرة السابقة في المرحلة الأولى".

وأكد عوض تاج الدين، "فيروس كورونا ما زال يسير على نفس النمط، وهو مرض فيروسي شديد تسبب في حالة إجهاد للعالم بأكملها.

وأضاف عوض تاج الدين، "هناك بعض الحالات تكون مصابة بالعدوى ولكن لا يظهر عليها أعراض وبالتالي تكون معدية".

وتابع عوض تاج الدين "هناك زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا خاصة في فترة الشتاء نتيجة اختلاط موسم فيروس الإنفلونزا وكورونا".

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