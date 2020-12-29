انفراد.. الزمالك ينهي أزمة مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة بـ 10 ملايين جنيه

أنهت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، أزمة المستحقات المتأخرة للدولي التونسي فرجاني ساسي.

ووضعت اللجنة المؤقتة التى تدير الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، ونائبه المستشار هشام ابراهيم، عن طريق المدير المالى، قرابة العشرة ملايين جنيه فى الحساب البنكي لـ"ساسى"؛ ليتم إسدال الستار على أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.





وقال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن "ساسى" حصل على جميع مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك ليسدل الستار تمامًا على أزمة مستحقاته المتأخرة.





وشدد نائب رئيس الزمالك، على أن ملف التجديد لـ ساسى سيحسم خلال الساعات القليلة القادمة، ومعه أوباما، مشيرًا إلى أن اللجنة تقاتل من أجل توفير الدعم المالى اللازم للوفاء بالتزامات القلعة البيضاء.