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فن

بشعر كيرلي.. ميريهان حسين تطل على جمهورها باللون الأحمر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:43 ص
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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محمد بدران
 نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميريهان حسين، في الصورة، مرتدية تي شيرت جذاباً باللون الأحمر يبرز رشاقتها، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة الكيرلي. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على وضع بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة. 

وأحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب. 

ميريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).

وتضامنت ميريهان حسين مع تامر حسني وبسمة بعد اخبار انفصالهما ونشرت صورة لهم وعلقت ميرهان على الصورة قائلة: "ربنا يخليكوا لبعض ولولادكوا ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة .. بحبكو سوا ويارب دايما سوا".

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