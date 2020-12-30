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فن

سمر علوي أفضل ممثلة مونودراما في تونس

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:40 ص
سمر علوي
سمر علوي
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أحمد إبراهيم
فازت الفنانة التونسية سمر علوي بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان بلدية تونس الثاني المونودراما عن عرضها " ذاكرة وطن".

يُعالج النص معاناة لاجئة فلسطينية انتقلت للعيش من مخيمات اللاجئين إلى تونس، عبر هذه المشاهد تصف حبها لأرض الوطن و حنينها الى والدها وحلمها بتحرير فلسطين.

سمر قدمت من قبل عدة عروض مثل"حبس النساء" للمخرج الطاهر عيسى بن العربي: مسرحية" ارتجاج "للمخرج رياض العبيدي، مسرحية "انشطار "للمخرج رياض العبيدي، مسرحية "كما تدين تدان" إخراج جماعي، مشهدية "يزي" اخراج جماعي.

وهذه هي الجائزة الثانية لها عن نفس العرض حيث فازت من قبل من المهرجان الجهوي للمسرح.
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