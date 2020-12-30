رئيس جامعة سوهاج يُخصص لجنتي عزل لامتحان الطلاب المشتبه بإصابتهم بكورونا

للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١م، وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة طلابها وجميع منتسبيها والمرور بعملية الامتحانات بسلام ودون

وشدد عزيز علي أن تكون عمليات التطهير للجان بشكل مستمر، وأن يكون المراقب ملتزمًا بارتداء الماسك الطبي مع ارتداء قفاز نظيف، والحرص على خلع الواقيات الشخصية فور الخروج من اللجنة ووضعها في كيس أحمر ويجري غلقه جدًا في حاوية مغلقة، مضيفًا انه سيتم توفير عربات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى بأطباء وتمريض، وذلك تحسبًا لأي طوارئ.





افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أمس المعرض السنوي السابع للملابس الجاهزة للطلاب والطالبات، والذي تنظمه إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية في الفترة من ٢٩ ديسمبر الجاري وحتي ٧ يناير القادم، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، الدكتور أحمد سليمان، الدكتور مصطفي عبد الخالق نواب رئيس الجامعة، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة وصبري محمد مدير رعاية الشباب المركزية، الطالب محمدحمادة رئيس اتحاد الطلاب.





وخلال الافتتاح أوضح الدكتور أحمد عزيز، أن المعرض تنظمه الجامعة للعام السابع علي التوالي، ويضم 2600 قطعة ملابس، ويأتي ضمن الأنشطة الخيرية التي تنفذها الجامعة لمساعدة الطلاب غير القادرين على شراء ما يلزمهم من ملابس بأسعار مخفضة، مضيفًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتباعد الاجتماعي من حيث تنظيم دخول الطلاب وطريقة البيع والشراء.





وقال الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعرض شهد إقبالا من الطلاب في يومه الأول، وسيستمر لمدة ١٠ أيام، حيث سيتم تقسيم أيام المعرض ليشمل مقري الجامعة القديم والجديد للوصول إلى جميع الطلاب بكافة الكليات، وذلك لدعم غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيف الأعباء المالية علي أولياء الأمور .



