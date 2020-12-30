الكشف عن مدة غياب كوتينيو عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن المدة التي من المتوقع أن يغيب عنها البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة عن الملاعب، بعد إصابته في مباراة فريقه ضد إيبار.





وقالت صحيفة آس الإسبانية إن كوتينيو قد يضطر إلى الخضوع إلى عملية جراحية عاجلة، من شأنها أن تتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أشهر قادمة.





كوتينيو لم يقدم بعد في ملعب كامب نو المستويات التي ظهر بها مع بايرن ميونيخ، حيث قضى الموسم الماضي معارًا إلى عملاق ألمانيا.



