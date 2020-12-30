إعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 قريبا .. وصدى البلد ينشر تفاصيلها

و

، يبحث عنهما الآن بحالة من الترقب والاهتمام جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، في مختلف المدارس الثانوية في مصر ، وذلك في إطار استعداد هؤلاء الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم أنه لا تراجع عن عقد الامتحانات في المدارس هذا العام ولا مجال لتطبيق نظام الأبحاث في تقييم الطلاب.





ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2021 ، و جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 قريبا جدا ، مشيرًا إلى أن جداول الامتحانات تم وضعها بشكل يراعي صالح الطلاب دون حدوث أي تزاحم داخل لجان الامتحانات.





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نظام امتحانات الصف الاول الثانوى 2021 ونظام امتحانات الصف الثاني الثانوى 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الصفين الاول والثانوي الثانوي إلكترونيًا على التابلت داخل لجان الامتحانات المراقبة و المؤمنة ، وذلك في الدروس المقررة خلال الفصل الدراسي الاول في المناهج الدراسية المختلفة ، لافتًا إلى أنه لا نية نهائيًا لحذف أي أجزاء من المناهج قبل امتحانات الفصل الدراسي الاول لأي من الصفوف الدراسية.





المواد الغير المضافة للمجموع للصف الأول الثانوى

أرسلت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديري الادارات التعليمية والمدارس، أعلنت خلالها أنه تقرر عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة للغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي، والمواد العملية (تكنولوجيا المعلومات و الأنشطة التربوية والتربية الرياضية ) خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2021.

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يأتي ذلك في إطار استعداد وزارة التربية والتعليم لتنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في يناير 2021 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن تنفيذ هذه التعليمات يقع تحت مسئولية كل إدارة تعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على ضرورة تطبيق كافة القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات ، والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب وجميع العاملين بالمؤسسة التعليمية.









كيفية الاستعانة بالكتاب المدرسي داخل لجنة امتحانات الصف الاول الثانوي والصف الثاني الثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه من حق طلاب المرحلة الثانوية أثناء حل الامتحان الإلكتروني على التابلت، أن يقوموا بتقسيم الشاشة في الامتحان والاستعانة بنسخة pdf بدلا من النسخ الورقية.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه لا داعي للبحث عن الكتب المدرسية الورقية المقررة على طلاب المرحلة الثانوية، في مخازن الوزارة أو الفجالة أو السوق السوداء، وتكبد المشقة والأموال حيث يمكنك الوصول لهذه الكتب وتحميلها مجانا.

وقال وزير التربية والتعليم: إن كل الكتب المدرسية متاحة للطلاب تحميلها مباشرة عن طريق هذا الرابط: http://elearning1.moe.gov.eg

وكذلك يمكن تحميل الكتب من خلال رابط منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري من خلال الضغط على : https://lms.ekb.eg ثم اختيار الدخول على أى مادة مقررة حيث تجد الكتاب المدرسي الأصلي والذي يمكن تحميله وطباعته إن احتاج الأمر.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه من حق طلاب المرحلة الثانوية أثناء حل الامتحان الإلكتروني على التابلت، أن يقوموا بتقسيم الشاشة في الامتحان والاستعانة بنسخة pdf بدلا من النسخ الورقية.





روابط تحميل نماذج امتحانات الصف الاول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم



