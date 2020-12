إعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 قريبا .. وصدى البلد ينشر تفاصيلها

و

، يبحث عنهما الآن بحالة من الترقب والاهتمام جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، في مختلف المدارس الثانوية في مصر ، وذلك في إطار استعداد هؤلاء الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم أنه لا تراجع عن عقد الامتحانات في المدارس هذا العام ولا مجال لتطبيق نظام الأبحاث في تقييم الطلاب.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2021 ، و جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 قريبا جدا ، مشيرًا إلى أن جداول الامتحانات تم وضعها بشكل يراعي صالح الطلاب دون حدوث أي تزاحم داخل لجان الامتحانات.

نظام امتحانات الصف الاول الثانوى 2021 ونظام امتحانات الصف الثاني الثانوى 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الصفين الاول والثانوي الثانوي إلكترونيًا على التابلت داخل لجان الامتحانات المراقبة و المؤمنة ، وذلك في الدروس المقررة خلال الفصل الدراسي الاول في المناهج الدراسية المختلفة ، لافتًا إلى أنه لا نية نهائيًا لحذف أي أجزاء من المناهج قبل امتحانات الفصل الدراسي الاول لأي من الصفوف الدراسية.

- اضغط على زر الباور وهو الزر الأعلى في الجانب الأيمن من التابلت.

- تظهر شاشة بها كلمة start نضغط عليها لنبدأ في مراحل تفعيل التابلت والقيام بربطه بمنظومة التربية والتعليم.

- تظهر شبكات الواي فاي المتاحة في المكان الذي يتواجد فيه الطالب.. لابد من التأكد من اتصال التابلت بالإنترنت.

- بعد الاتصال بالإنترنت تظهر كلمة next أسفل يمين الشاشة يضغط عليها الطالب للانتقال للخطوة التالية.

- تظهر شاشة جديدة بها عدة اختيارات، وعلى الطالب أن يختار agree to all ثم الضغط على كلمة next تظهر شاشة أخرى بها كلمة update لإكمال تنزيل السوفت وير.



- تظهر شاشة بها كلمة checking details ثم شاشة أخرى بها knoks mobile enviroment وهو أبليكشن لابد من تحميله على التابلت للتمكن من الاتصال بمنظومة الثانوية العامة ثم اضغط على next بالأسفل.

- تظهر شاشة أخرى بها اختيار I have read and agree to all ثم اضغط next

- تظهر شاشة بها enrolling تقوم بتحميل 3 أشياء ويتم بعدها عمل ضبط لنظام التابلت.

- تظهر رسالة تطلب تفعيل نظام GPS اضغط OK لتحديد موقع التابلت ف ي محافظة.



- تظهر شاشة أخرى بها دفعة محافظة، ويختلف اسم المحافظة من جهاز لآخر وفقا لمكان الطالب.

- اضغط على زر home للعودة للصفحة لرئيسية للتابلت والتأكد من تحميل برامج (knox manage - knox manage remo).