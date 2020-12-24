الدروس مش هتفيد حد السنة دي.. وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2021

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2021 ، أكد خلالها أن الدروس الخصوصية لن تقيدهم في حل امتحانات الثانوية العامة بأسلوبها الجديد.





وقال وزير التربية والتعليم : أن الدروس الخصوصية عبارة عن "بيزنس كبير" الناس بتدفع فيها فلوس كتير ، رغم أن الدولة وفرت العديد من مصادر التعلم المجانية مثل القنوات التعليمية ومجموعات التقوية والمنصات التعليمية ، مشيرًا إلى أن اصرار تمسك بعض الاسر بالدروس الخصوصية رغم كل هذا يؤكد أن هناك أزمة مجتمعية .





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وأضاف وزير التربية والتعليم : حذرنا مرارا وتكرارا أن طلاب الثانوية العامة يسكتشفوا يوم الامتحان أن تمسكهم بالدروس الخصوصية لم يفيدهم في أي شئ.





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة تعلم ان هناك مراكز دروس خصوصية مازالت مفتوحة و تمارس نشاطها بشكل غير قانوني حتى الان رغم كل التحذيرات .

وقال وزير التربية والتعليم : هناك سببان في استمرار نشاط بعض مراكز الدروس الخصوصية رغم كل الظروف والتحذيرات المحيطة ، هما عدم انضباط اصحاب هذه المراكز واصرارهم على مخالفة القانون للحصول على المكاسب المادية ، والسبب الثاني هم اولياء الامور الذين يوافقون بإرادتهم على ارسال ابنائهم لمراكز الدروس الخصوصية رغم التحذيرات .

وأضاف وزير التربية والتعليم : " كل واحد مسئول عن قراره .. الجميع يعلم الان ان مراكز الدروس الخصوصية تشكل خطرا تعليميا و صحيا.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه خلال الفترة القادمة ستقوم الدولة بعدة إجراءات من شانها إحكام السيطرة بشكل كبير على مراكز الدروس الخصوصية.

وانتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، منشور يزعم صدور قرار رسمي بتحديد شروط للحصول على رخصة المزاولة للدروس الخصوصية .



