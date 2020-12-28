قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي.





حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديري الادارات التعليمية والمدارس، أعلنت خلالها أنه تقرر عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة للغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي، والمواد العملية (تكنولوجيا المعلومات و الأنشطة التربوية والتربية الرياضية ) خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2021.





اقرأ أيضا |

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021





يأتي ذلك في إطار استعداد وزارة التربية والتعليم لتنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في يناير 2021 .





وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن تنفيذ هذه التعليمات يقع تحت مسئولية كل إدارة تعليمية.





وشددت وزارة التربية والتعليم ، على ضرورة تطبيق كافة القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات ، والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب وجميع العاملين بالمؤسسة التعليمية.



