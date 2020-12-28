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تعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:43 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي.

حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية عاجلة لجميع مديري الادارات التعليمية والمدارس، أعلنت خلالها أنه تقرر عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة للغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي، والمواد العملية (تكنولوجيا المعلومات و الأنشطة التربوية والتربية الرياضية ) خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2021.

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يأتي ذلك في إطار استعداد وزارة التربية والتعليم لتنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في يناير 2021 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن تنفيذ هذه التعليمات يقع تحت مسئولية كل إدارة تعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على ضرورة تطبيق كافة القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات ، والتأكيد على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب وجميع العاملين بالمؤسسة التعليمية.

جدير بالذكر أنه بشأن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في قراراتها الأخيرة ، فسوف تعقد إلكترونيًا على التابلت داخل لجان مراقبة في المدارس ، حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا ، على أن تكون الامتحانات فيما درسه الطالب طوال الفصل الدراسي الاول دون أي حذف من المناهج ، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا .
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
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