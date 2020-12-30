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محافظات

محافظ الدقهلية يلتقى أعضاء تنسيقية الأحزاب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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همت الحسينى
التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة، السادة، أحمد فتحي امين  وشريف الرفاعي ، وريهام الشبراوي أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى زيارتهم لمحافظة الدقهلية،  وذلك بحضور  هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء التنسيقية على مستوى الجمهورية.
وتناول المحافظ معهم خلال اللقاء الجهود المبذولة من قبل اجهزة المحافظة والتى تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة قطاعات الخدمات والمرافق وكذا الخدمات الاجتماعية والمساعدات للاسر الاولى بالرعاية، واكد المحافظ ان محافظة الدقهلية من المحافظات الرائدة فى مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية لمواطنيها للمشاركة مع الدولة فى تخفيف العبئ عن المواطنين مشيرا  الى المشاركة المجتمعية فى مجال الخدمات الصحية ودعم القطاع الصحى  والتعليمية ببناء المدارس وكذا بناء المساجد هذا فضلا عن المساعدات الاجتماعية المادية والعينية للاسر المستحقة .
وقد كلف محافظ الدقهلية نائب المحافظ بمرافقة السادة اعضاء التنسيقية فى جولة ميدانية على الطبيعة لعدد من المشروعات التنموية الجارى العمل بها والتى تم الانتهاء منها لخدمة ابناء المحافظة .
وقد أوضح نائب المحافظ ان الجولة شملت تفقد الاعمال الجارى لتنفيذ مصنع متطور للقمامة بسندوب بتكنولوجية ألمانية هولندية بتكلفة تزيد على 250 مليون جنيه وذلك بعد ان تم نقل التراكمات التاريخية للقمامة  بمقلب سندوب بتكلفة 100 مليون جنيه .
 وأضاف شملت الزيارة مراسى الاتوبيس النهرى وجولة نيلية بالاتوبيس النهرى بنيل المنصورة، كما شملت الجولة تفقد الاعمال التى تم انجازها لرفع كفاءة وتطوير مبنى ديوان عام المحافظة بالكامل وانشاء مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين ومتحفا لاعلام الدقهلية وقاعات اجتماعات متطورة هذا فضلا الارتقاء ببيئة العمل لتمكين العاملين من تقديم الخدمات للمواطنين على اكمل وجه .
ومن جانبه  قال نائب محافظ الدقهلية عضو مجلس أمناء التنسيقية على مستوى الجمهورية ان دور  التنسيقية يستهدف تنسيق الجهود بين الاحزاب لتيسير سبل الدعم فى قضايا المجتمع المصرى وبصفة خاصة أوقات الازمات بما يحقق الصالح العام للمواطنين.
محافظ الدقهلية يلتقى أعضاء تنسيقية الأحزاب
محافظ الدقهلية يلتقى أعضاء تنسيقية الأحزاب
محافظ الدقهلية يلتقى أعضاء تنسيقية الأحزاب
محافظ الدقهلية يلتقى أعضاء تنسيقية الأحزاب
محافظ الدقهلية يلتقى أعضاء تنسيقية الأحزاب
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