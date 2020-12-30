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فن

أم القمر.. تضامن كبير من رواد السوشيال ميديا بهاشتاج يسرا اللوزي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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القسم الميداني

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج يسرا اللوزي، تضامنا معها ضد واقعة التنمر على ابنتها، معبرين عن استغرابهم من التعليق السخيف الموجه لها.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وتضامن معها عدد كبير من الفنانين، ردا على الإساءة الموجهة لها وطالبوها باتخاذ موقف قانوني ضد هذا الشخص.

يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي، استقبلت تعليقا مسيئا عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور إنستجرام، من أحد المتابعين، الذي تنمر على ابنتها الصماء، وسخر منها.   

 

في البداية نشرت يسرا اللوزي صورا لها -من كواليس حلقتها مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة CBC- وعلقت قائلة: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادى بادى" والدكتور سامح يسرى من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهورى العزيز و لكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة».


وتفاجأت يسرا اللوزي، بتعليق أحد المتابعين الذي كتب: «ماشي يا أم الطرشة»، لترد عليه «اللوزي» وتلقنه درسًا في الذوق وكتبت: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».


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