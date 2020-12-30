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أخبار العالم

وفاة مسن في إسرائيل عقب تلقيه لقاح كورونا بساعات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:57 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وفاة مريض إسرائيلي، في مستشفى بالقدس، بعد ساعات من تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الصحة الإسرائيلية إن الرجل المُسن البالغ من العمر 88 عامًا كان يعاني من مشاكل صحية خطيرة موجودة مسبقا، حيث تلقى الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، خلال فترة ما بعد الظهر كجزء من برنامج التلقيح الشامل الإسرائيلي، لكن تدهورت صحته وفقد وعيه فيما بعد بمنزله.

وعمل المسعفون، الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، على إنعاشه أثناء نقله إلى مركز هداسا ماونت سكوبس الطبي، حيث أعلن الأطباء في وقت لاحق عن وفاته.

وقال المستشفى إن الرجل كان يعاني من ظروف صحية "مزمنة ومعقدة وصعبة"، دون أن يحدد نوعها.

وهذه ثاني وفاة خلال يومين، حيث فارق رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 75 عاما الحياة بعد تلقيه تطعيما ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن هذا المسن، الذي كان يعاني من أمراض في القلب، وأصيب سابقا بنوبات قلبية، توفي في منزله، بعد وقت قصير من تلقيه اللقاح.
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