وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج أول خطوط الدفاع عن الوطن ضد شائعات الإخوان





وأكدت " مكرم " ، خلال لقاء خاص عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن المصريين بالخارج خط دفاع الامن المصرى فى الخارج ، وهم حائط الصد المصرى ضد شائعات جماعات الإخوان الإرهابية .





وأشارت إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامأ كبيرأ بتحسين معيشة المواطنين والذى ظهر بوضوح فى نقلهم لمنطقتى روضة السيدة ، الأسمرات وغيرهم من المناطق والتى أثرت بدورها فى تحول المصريين لمواطنين صالحين يقطنون بمناطق آدمية .





وتابعت أن وزارة الهجرة أطلقت ما يزيد على 20 برنامجأ للشباب بالخارج ، لافتة إلى أن مبادرة "اتكلم عربي" جرس إنذار للمصريين فى الخارج وجاءت فى توقيت مناسب، لافتة إلى أن الوزارة نظمت دورات للتعريف بالأمن القومي بالتنسيق مع وزارة الدفاع، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرعى المبادرة لترسيخ الهوية والتاريخ.

















قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، إن الدولة تحصن أبناءها فى الخارج ليكونوا سفراءنا فى الخارج وتحصينهم لتصحيح الصورة السلبية التى تروجها الجماعات الإرهابية .