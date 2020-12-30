أحمد موسى: النائب العام يغلق ملف الطالب الإيطالي ريجيني لعدم الوصول إلى الفاعل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بيان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، مهم وقوي جدا، وأغلق ملف قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني؛ لعدم الوصول إلى الفاعل.
وأضاف «موسى»، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن بيان النائب العام، تكلم عن مراحل التحقيقات منذ البداية، وتم التعاون مع الجانب الإيطالي، وإجراء تحقيقات، والنائب العام أغلق القضية.
وأوضح أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه "ريجيني"، وتعذيبه بدنيا، مؤقتا؛ لعدم معرفة الفاعل، وتحقيق النيابة في الواقعة بدأ بتاريخ 3 فبراير 2016، مع اكتشاف المارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، جثمان المجني عليه مُلقى بالطريق.
وأشار أحمد موسى، إلى أن التحقيقات استمرت نحو 5 سنوات متصلة، وقفت النيابة خلالها على كافة الملابسات، منذ اختفاء المجني عليه، حتى ظهور جثمانه.