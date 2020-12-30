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فن

إلهام شاهين تروج لفيلمها الجديد حظر تجول

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شاركت الفنانة الهام شاهين بصورة ترويجية لفيلمها الجديد وأماكن عرضه، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلّقت قائلة: "فيلم #حظر_تجول ابتداء من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر في دور العرض".

 

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن اختيارها لفيلم حظر تجول جاء بعد فيلمها رقم 100 في مسيرتها الفنية "يوم للستات". 

 

وكانت الفنانة إلهام شاهين، فازت بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.


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