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تعليم

محمود علم الدين: العزل الفورى لأى حالة اشتباه بـ كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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احمد الشاهد
كشف الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة عن الإجراءات التي ستتبعها الجامعة عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، عند إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول .

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وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه في حال رصد أي حالة اشتباه بالإصابة بكورونا لأي طالب ، فيتم عزله على الفور ، وإجراء الكشوفات عليه ثم تحويله لمستشفى الطلبة لمعرفة مدى احتياجاته الطبية وفقًا لحالته الصحية ، حيث يتم قياس درجة حرارة الطالب قبل دخوله مقر الجامعة .

وأشار "علم الدين" إلى أن المستشفى مجهزة بكافة الأجهزة الطبية ، ووجود أماكن مخصصة للعزل بها لاستقبال أي حالة اشتباه على مدار 24 ساعة ، بحيث تكون هناك حالات تحتاج للعزل المنزلي فقط ، وحالات أخرى تتطلب العزل في المستشفى .

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ويعتبر الطالب صاحب عذر مقبول ، ويتم إجراء باقي الامتحانات الخاصة به بعد تعافيه بشكل نهائي ، مع الاحتفاظ بدرجات أعمال السنة الخاصة به .

وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة على أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها الطبية لخدمة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وجميع منتسبي الجامعة ، لأن صحتهم تأتي في المقام الأول قبل أي اعتبارات .

كما أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على جميع عمداء الكليات والمعاهد على تطبيق كافة  الاحتياطات اللازمة من تعقيم المدرجات وأماكن تردد الطلاب والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مع الاستمرار في توعية الطلاب بالفيروس وطرق الحفاظ على صحتهم .

والتأكد من وجود الكوادر الطبية المُدربة والكافية في الأماكن المخصصة للتعامل مع الحالات المشتبه إصابتهم وجدولة عملهم لضمان الاستمرار في العمل دون أي نقص .
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