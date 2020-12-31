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توك شو

لو معملش كدا مش هشوفه راجل.. مي كساب: لبست المايوه الشرعي بسبب غيرة أوكا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:46 ص
المطرب أوكا وزجته
المطرب أوكا وزجته مي كساب
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ندى رأفت
كشفت الفنانة مى كساب، عن تفاصيل زواجها من مطرب المهرجانات أوكا، مشيرة إلى أن زواجه منها غيّر من شخصيتها كثيرًا.  

وقالت الفنانة مى كساب، خلال حوارها ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على شاشة "النهار"، إنها راضية عن ما قدمته من أعمال فنية، مضيفة "فكرة إني اتنازل وأعمل أي دور عشان دا أكل عيشى مش موجودة بالنسبالي، والأمر بالنسبة لى مختلف بعد زواجى مع أوكا، وبيتخانق معايا على اللبس وبيتخانق على الكعب العالي، حتى فرحي كنت لابسة كوتشى". 

وتابعت الفنانة مى كساب "مشفتش فستان فرحي إلا في يومه، وبسبب أوكا غيرت لبس المايوه العادى للمايوه الشرعي، ومكنتش هحس إنه راجل لو معملش كدا.. في الآخر أنا لحمه وهيتحاسب عليا". 

وأكدت الفنانة مى كساب "أمى وأخويا كانوا بيضغطوا عليا ويجيبوا ليا عرسان، ولكن كنت أرفض حتى ارتبطت بأوكا.. وقبل النوم باخد بناتى في حضنى ونقرأ قرآن وأحكيلهم حواديت".
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