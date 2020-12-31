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يتحول دائما لـ مقلب نفايات.. رئيس بسيون: حاولت تجميل ميدان وسط الجزيرة أكثر من مرة ..فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:12 ص
ميدان بسيون
ميدان بسيون
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إبراهيم القادري
قالت منى صالح رئيس مدينة بسيون في محافظة الغربية، إن ميدان وسط الجزيرة في شارع 23 بمدينة بسيون كان موجودًا عند توليتي المنصب، وحاولت تجميله أكثر من مرة ولكنه يتحول إلى مقلب نفايات في كل مرة يتم تنظيفه فيها.

وأضافت منى صالح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن هذا الميدان الصغير كان من المفترض أن يوضع به عمود للإنارة، مؤكدة أن مدينة بسيون عبارة عن شارع واحد.

وتابعت "صالح" "سأقوم بعمل خطة تطوير كاملة  للشارع المتواجد به هذا الميدان الصغير، ولكننا الآن نتابع خطة إدخال الغاز الطبيعي إلى المدينة في شهر 3 المقبل، وبعدها سيتم تطوير شارع 23 في مدينة بسيون لأن عملية إدخال الغاز تقوم بتكسير الطريق".

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