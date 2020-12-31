إنشاء مطب صناعي أمام بنزينة التعاون مطلب أهالي نجع سمرة في قنا

ناشد المواطن نبيل خيري، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بضرورة إنشاء مطب صناعي فى قرية السمطا بحرى نجع سمرة التابعة لمركز دشنا محافظة قنا للحد من سير السيارات بسرعة جنونية التى تؤدي لوقوع الكثير من الحوادث.





ويقول في رسالته: "نعاني أشد المعاناة بسبب عدم وجود مطب صناعي يبطئ سرعة العربيات السريعة وبناخد وقت عشان نعدي وللأسف الطريق دا الناس بتعدي من عليه في الاتجاهين وفيه كبار سن وأطفال ومعاقين".





وأضاف: نطالب بالموافقة علي إنشاء مطب صناعى بالمواصفات القانونية أمام بنزينة التعاون خوفًا على أرواح المواطنين والأطفال حيث توجد بداخل القرية مدرسة ثانوية وخارج القرية مدرسة إعدادية وابتدائية للحد من سير السيارات بسرعة جنونية التى تؤدى لوقوع الكثير من الحوادث.





وناشد محافظ قنا ومدير إدارة الطرق، الموافقة على إنشاء مطب صناعي لحماية أرواح المواطنين أبنائهم وللحد من الحوادث.





للتواصل مع الشاكى من خلال رقم





01009288917





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