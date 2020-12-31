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بين الناس

إنشاء مطب صناعي أمام بنزينة التعاون مطلب أهالي نجع سمرة في قنا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن نبيل خيري، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بضرورة إنشاء مطب صناعي فى قرية السمطا بحرى نجع سمرة التابعة لمركز دشنا محافظة قنا للحد من سير السيارات بسرعة جنونية التى تؤدي لوقوع الكثير من الحوادث.

ويقول في رسالته: "نعاني أشد المعاناة بسبب عدم وجود مطب صناعي يبطئ سرعة العربيات السريعة وبناخد وقت عشان نعدي وللأسف الطريق دا الناس بتعدي من عليه في الاتجاهين وفيه كبار سن وأطفال ومعاقين".

وأضاف: نطالب بالموافقة علي إنشاء مطب صناعى بالمواصفات القانونية أمام بنزينة التعاون خوفًا على أرواح المواطنين والأطفال حيث توجد بداخل القرية مدرسة ثانوية وخارج القرية مدرسة إعدادية وابتدائية للحد من سير السيارات بسرعة جنونية التى تؤدى لوقوع الكثير من الحوادث. 

وناشد محافظ قنا ومدير إدارة الطرق، الموافقة على  إنشاء مطب صناعي لحماية أرواح المواطنين أبنائهم وللحد من الحوادث.

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم  

01009288917

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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