محمود حافظ: تكريمي من الرئيس السيسي أكثر شيء أسعدني .. فيديو

قال الفنان محمود حافظ، إنه منذ الصغر كان يحلم أن يمثل أدوارا تؤرخ للدور البطولي للقوات المسلحة، ولذلك كان متحمسًا جدًا للمشاركة فى مسلسل الاختيار وفيلم الممر.





وأضاف حافظ خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "من حسن حظى إني اتكرمت مرتين من الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة عن دوري في مسلسل الاختيار ومرة عن دوري في فيلم الممر، وسعدت بتكريم الرئيس لي جدًا ويارب ما يقطعلي عادة".





وتابع: "تلقيت خبر وفاة والدتي في أول يوم تصوير لمسلسل الاختيار، ولم أستطع الاعتذار عن استكمال اليوم، وأديت مشاهدي بالكامل قبل الذهاب لإكرام والدتي".





وأردف: "نفسي أمثل مع الزعيم عادل إمام، وسعدت جدًا لمكالمته لي لكى يشيد بدوري في احد الأعمال"، منوهًا بانه يحضر لدور جديد مع الفنان محمد إمام في الفترة المقبلة.