انهيار شرفة عقار بالمنصورة دون إصابات أو خسائر فى الأرواح

انهارت شرفة بالدور الأخير بعقار مكون من 4 طوابق بشارع السيد سليم بنطاق حى غرب المنصورة في الدقهلية فيما لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية بورود إشارة لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من شرفة عقار بشارع "السيد سليم" دانرة قسم أول المنصورة.





وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية ومسئولى حى غرب المنصورة تم عمل كرودن أمنى حول العقار والفحص تبين سقوط جزء من شرفة الطابق الأخير بمساحة ١ متر فى ١.٥ متر تقريبا، لعقار مكون من أربع طوابق ملك ورثة محمد رمضان على بعض الأسلاك الكهربائية الممتدة أمام العقار وقطعها على أثر ذلك ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو تلفيات أخرى.



وبسوال أحد قاطنى العقار ويدعى محمد خالد محمد لطفى ٥٢ عاما موظف علل سبب ذلك لقدم المبنى وبسؤال منير المتولى مندوه ٥٩ عاما فنى شنون هندسية بحى غرب المنصورة ومقيم بندر شربين علل سبب ذلك لقدم المبنى وجارى عرضه على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط وتحديد عما إذا كان صادر له ثمة قرارات إزالة أو ترميم من عدمه وجار إزالة مواطن الخطورة.



وبسوال حامد طارق حامد ٣٥ عاما فنى بهندسة كهرباء المنصورة، ومقيم قرية "البهو فريك" بمركز أجا قرر بانقطاع الأسلاك الكهربائية والعوازل الخاصة بأحد أعمدة الإنارة وجار الإصلاح وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٣٤٠ لسنة ٢٠٢٠ إدارى قسم أول المنصورة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.