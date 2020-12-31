رغم تفشي كورونا.. الزراعة: صادرات مصر الزراعية لأول مرة تتجاوز الـ 5 ملايين طن

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية بنسبة تصل إلى 25%.





القصير أشاد بالجهود التي بذلها رجال الحجر الزراعي خلال هذا العام لتسهيل إجراءات التصدير ومواصلة العمل على مدار الساعة سواء في المزارع أو الموانئ ومحطات التصدير.





وقال إن عام كورونا شهد أيضا فتح 11 سوقا جديدة أمام منتجاتنا الزراعية أهمها السوق الياباني وتوقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.





وزير الزراعة أكد أن الصادرات بلغت 5 ملايين و65 ألفا و325 طنا من المنتجات الزراعية بما يعادل 2,1 مليار دولار حوالي 33 مليار جنيه مصري الأمر الذي يسهم في دعم الاحتياطي بالنقد الأجنبي.





وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل.



