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أخبار البلد

رغم تفشي كورونا.. الزراعة: صادرات مصر الزراعية لأول مرة تتجاوز الـ 5 ملايين طن

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية بنسبة تصل إلى 25%.

القصير أشاد بالجهود التي بذلها رجال الحجر الزراعي خلال هذا العام لتسهيل إجراءات التصدير ومواصلة العمل على مدار الساعة سواء في المزارع أو الموانئ ومحطات التصدير.

وقال إن عام كورونا شهد أيضا فتح 11 سوقا جديدة أمام منتجاتنا الزراعية أهمها السوق الياباني وتوقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.

وزير الزراعة أكد أن الصادرات بلغت 5 ملايين و65 ألفا و325 طنا من المنتجات الزراعية بما يعادل 2,1 مليار دولار حوالي 33 مليار جنيه مصري الأمر الذي يسهم في دعم الاحتياطي بالنقد الأجنبي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل.

‏وإن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 542 ألف 947 طن ، بالإضافة إلي تصدير 682 ألف 275 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 428 ألف و919 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألف و 970 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألف و 59 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 100 الف و471 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 94 ألف و142 طن، يليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 51 الف و 729 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الف و 315 طن، بينما حصل الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 32 الف و 516 طن ، وحصلت الفاصوليا على المركز الحادي عشر بإجمالي 25 الف و 220 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 8987 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 4669 طن.
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